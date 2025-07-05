В Крыму 7 июля стартует Всероссийская неделя правовой помощи

– участники специальной военной операции и ветераны боевых действий;

– члены семей участников специальной военной операции;

– граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Республике Крым в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже величины прожиточного минимума (малоимущие граждане);

– инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, лица, которые пострадали в результате чернобыльской катастрофы;

– ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации, Герои Украины, признанные гражданами Российской Федерации в соответствии с Федеральным конституционным законом от 21.03.2014 № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя»;

– дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их законные представители и представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей;

– лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с устройством ребёнка на воспитание в семью;

– усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов усыновленных детей;

– граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких граждан;

– единственный родитель, воспитывающий детей (ребёнка) в возрасте до 14 лет, если он обращается за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей (ребёнка);

– многодетные родители, имеющие трёх и более детей, до достижения старшим ребёнком возраста восемнадцати лет или возраста двадцати трёх лет при условии его обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность, по очной форме обучения;

– иные категории граждан, которым предоставлено право в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» и Законом Республики Крым от 01.09.2014 № 59-ЗРК «О бесплатной юридической помощи в Республике Крым».

Случаи оказания бесплатной юридической помощи установлены статьёй 12 Закона Республики Крым от 01.09.2014 № 59-ЗРК «О бесплатной юридической помощи в Республике Крым».

Бесплатная юридическая помощь оказывается в виде:

– правового консультирования в устной и письменной форме;

– составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера;

– представления интересов гражданина в судах, государственных и муниципальных органах, организациях.

Бесплатную юридическую помощь гражданам оказывают адвокаты, являющиеся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи, в порядке, случаях и по вопросам, указанным в Федеральном законе от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» и Законе Республики Крым от 01.09.2014 № 59-ЗРК «О бесплатной юридической помощи в Республике Крым».

Для получения бесплатной юридической помощи необходимо обращаться непосредственно к адвокатам, являющимся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи (информацию об адвокатах можно получить на сайте Министерства юстиции Республики Крым https://must.rk.gov.ru либо по телефону 3652 52 88 45).

Документы, предоставляемые для получения бесплатной юридической помощи:

– письменное заявление об оказании бесплатной юридической помощи;

– паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации;

– документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) принадлежность гражданина к категории лиц, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи.

Дополнительную информацию о порядке оказания, а также случаях оказания бесплатной юридической помощи можно получить на официальном сайте Министерства юстиции Республики Крым https://must.rk.gov.ru в разделе «Работа с гражданами» или по номеру телефона «горячей линии» Министерства 8 800 50 60 111.

Также сообщаем, что по поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина в 2023 году создан Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Основная цель фонда – адресное сопровождение ветеранов и семей погибших бойцов и обеспечение им всех полагающихся мер поддержки: медицинская и социальная реабилитация, лекарственное обеспечение, психологическая помощь, предоставление технических средств реабилитации и санаторно-курортного лечения, содействие в переобучении и трудоустройстве ветеранов, бесплатная юридическая помощь по вопросам оформления и предоставления мер социальной поддержки.

Контактные данные:

– филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Республике Крым: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Долгоруковская, 3, +7 (990) 222-19-45, rf82@gosfondveteranov.gov.ru;

– отделение Фонда «Защитники Отечества» – Ялта: 298612, Республика Крым, г. Ялта, ул. Московская, 45, +7 (990) 234-60-40, +7 (990) 234-60-41.

источник: пресс-служба администрации Ялты