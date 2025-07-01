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В Крыму 78 долгожителей, которым старше 100 лет. За почтенный возраст дают деньги
фото: © РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В Крыму 78 долгожителей, которым старше 100 лет. За почтенный возраст дают деньги

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:57 01.07.2025

78 крымчан, которым в этом году исполнилось 100 и более лет, получили денежные выплаты в размере 50 тысяч рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Единоразовую денежную помощь в размере 50 тысяч рублей получили в текущем году 78 крымчан, которым исполнилось 100 и более лет, — написал руководитель региона в своем Telegram-канале.

Мера поддержки реализуется в рамках госпрограммы «Социальная поддержка граждан Республики Крым».

По словам Сергея Аксенова, право на получение помощи имеют граждане РФ, достигшие возраста 100 и более лет, которые проживают и зарегистрированы на территории республики.

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Для этого гражданин или его законный представитель должен обратиться в орган труда и социальной защиты населения муниципального образования по месту жительства с письменным заявлением. К заявлению прилагается копия паспорта, также необходимо предъявить его оригинал.

источник: РИА Новости Крым 

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