В Крыму 78 долгожителей, которым старше 100 лет. За почтенный возраст дают деньги

Единоразовую денежную помощь в размере 50 тысяч рублей получили в текущем году 78 крымчан, которым исполнилось 100 и более лет, — написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
Мера поддержки реализуется в рамках госпрограммы «Социальная поддержка граждан Республики Крым».
По словам Сергея Аксенова, право на получение помощи имеют граждане РФ, достигшие возраста 100 и более лет, которые проживают и зарегистрированы на территории республики.
Для этого гражданин или его законный представитель должен обратиться в орган труда и социальной защиты населения муниципального образования по месту жительства с письменным заявлением. К заявлению прилагается копия паспорта, также необходимо предъявить его оригинал.
источник: РИА Новости Крым
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