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В Крыму 9 из 10 родителей школьников помогают детям с домашними заданиями
фото: pikist.com

В Крыму 9 из 10 родителей школьников помогают детям с домашними заданиями

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:07 20.09.2024

3 из 100 родителей студентов вузов серьезно вовлечены в процесс получения ребенком высшего образования: им регулярно приходится писать за своих детей курсовые и делать «домашку». В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob Старт карьеры приняли участие родители школьников и студентов колледжей и вузов из Крыма.

87% родителей школьников помогают своим детям с выполнением домашних заданий: из них каждый третий признал (30%), что делает это часто, а каждый второй (57%) — время от времени. Чаще постоянная помощь с уроками требуется ученикам начальной школы: об этом сообщили 58% родителей («Современные учебники составлены так, что иногда учащийся без помощи взрослых не в состоянии понять, что от него требуется»). 24% родителей школьников среднего звена регулярно помогают своим детям с домашними заданиями, среди родителей старшеклассников так поступают 7%, — сообщили в пресс-службе сервиса. 

Но и с поступлением ребенка в среднее профессиональное или высшее учебное заведение далеко не всем родителям удается избавиться от домашних заданий своих детей (мы специально опросили матерей и отцов студентов 2 курса и старше, т.к. первокурсники за первые три недели учебы могли не успеть привлечь родителей к выполнению д/з). 4 из 100 родителей студентов колледжа регулярно помогают своим детям, среди родителей студентов вузов такие тоже есть — их 3%.

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