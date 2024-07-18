В Крыму «абсолютная» жара фиксируется второй день подряд

Максимальная температура в Симферополе 17 июля составила 38,3 градуса. Это на 1,2 градуса больше предыдущего рекордного значения, установленного в 2001 году, — сообщили в гидрометцентре.
16 июля в Симферополе также был побит температурный рекорд, воздух прогрелся до 37,5 градуса, что выше предыдущего рекорда на 1,4 градуса.
Жаркая погода сохраниться в Крыму на ближайшую неделю. Штормовое предупреждение объявили в Крыму на 17-18 июля из-за аномальной жары, которая поднимется до плюс 38-40 градусов.
источник: ТАСС
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