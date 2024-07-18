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В у «абсолютная» жара фиксируется второй день подряд
фото: pikist.com

В Крыму «абсолютная» жара фиксируется второй день подряд

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:30 18.07.2024

Абсолютный максимум температур превышен в Республике Крым 17 июля — в Симферополе в этот день воздух прогрелся до 38,3 градуса, что выше предыдущего рекорда на 1,2 градуса, сообщили ТАСС в крымском гидрометцентре.

Максимальная температура в Симферополе 17 июля составила 38,3 градуса. Это на 1,2 градуса больше предыдущего рекордного значения, установленного в 2001 году, — сообщили в гидрометцентре.

16 июля в Симферополе также был побит температурный рекорд, воздух прогрелся до 37,5 градуса, что выше предыдущего рекорда на 1,4 градуса.

Жаркая погода сохраниться в Крыму на ближайшую неделю. Штормовое предупреждение объявили в Крыму на 17-18 июля из-за аномальной жары, которая поднимется до плюс 38-40 градусов.

источник: ТАСС

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