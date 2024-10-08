В Крыму адепты запрещенной религиозной организации получил по шесть лет колонии

В Крыму вынесен приговор участникам красногвардейской ячейки запрещенной религиозной организации.

Собранные Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора двум жителям Красногвардейского района. Они признаны виновными в организации деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ). Решением Верховного суда Российской Федерации от 20 апреля 2017 года и апелляционным определением Верховного суда Российской Федерации от 17 июля 2017 года религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру отделения признаны экстремистскими и запрещены на территории государства. Управлением по расследованию особо важных дел установлено, что с апреля 2017 года по сентябрь 2022 года обвиняемые продолжили вести запрещенную судом деятельность ячейки в поселке Красногвардейское. 51-летний мужчина выполнял роль председателя и идейного лидера, а его 44-летний соратник активно участвовал в организации. Совместно они координировали деятельность адептов, проводили собрания запрещенной, выступления и обсуждение религиозной литературы, в том числе — посредством сети «Интернет», — сообщили в Следственном комитете.

Преступная деятельность организатора красногвардейской ячейки запрещенной религиозной организации была пресечена сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю и центра по противодействию экстремизму МВД России по Республике Крым в конце сентября 2022 года. Его сподвижник был задержан в марте текущего года при попытке скрыться на территорию другого государства.

Приговором суда сообщники признаны виновными в инкриминируемых преступлениях и приговорены к 6 годам лишения свободы каждый в исправительной колонии.

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