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В Крыму адвокат предстанет перед судом по обвинению в покушении на мошенничество
Фото: Следком

В Крыму адвокат предстанет перед судом по обвинению в покушении на мошенничество

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 11:18 19.06.2020

В Крыму завершено расследование уголовного дела в отношении адвоката адвокатской палаты РК. Он обвиняется в покушении на мошенничество в крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Следственным отделом по Киевскому району города Симферополя установлено, что вечером 25 марта текущего года, находясь в собственном автомобиле, адвокат получил 500 тысяч рублей от посредника. Адвокат пояснил, что деньги предназначаются в качестве взятки якобы для последующей передачи сотрудникам правоохранительных органов с целью снижения ответственности за совершенное преступление местным жителем. При этом адвокат не имел реальной возможности повлиять на работу правоохранительных органов и не намеревался этого сделать, — сообщили в Следкоме.

Довести свой преступный умысел до конца и распорядиться полученными деньгами в личных целях он не смог, поскольку после получения был задержан сотрудниками УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

Учитывая, что задержанный, в соответствии со статьей 447 Уголовного кодекса Российской Федерации, относился к перечню лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства, уголовное дело в отношении него возбуждалось лично исполняющим обязанности руководителя ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю, — уточнили в региональном управлении Следкома.

Следователями следственного отдела по Киевскому району в ходе следствия были установлены все обстоятельства совершенного преступления.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

В Крыму адвокат предстанет перед судом по обвинению в покушении на мошенничество

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