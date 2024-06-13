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В у аграрии приступили к уборке зерновых культур
фото: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

В Крыму аграрии приступили к уборке зерновых культур

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:28 13.06.2024

В Крыму стартовала уборочная кампания 2024 года. Об этом сообщил Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

В Крыму аграрии уже приступили к уборке зерновых культур. В хозяйствах всех форм собственности предстоит убрать 554 тысячи га, в том числе ячменя – более 185 тыс. га, пшеницы – 315 тыс. га, гороха – 24 тыс. га. Уборка проводится в Джанкойском, Кировском, Красногвардейском, Красноперекопском, Ленинском, Нижнегорском, Первомайском, Раздольненском, Сакском, Симферопольском и Советском районах, — цитирует пресс-служба Юрия Гоцанюка.

По словам Премьер-министра Крыма, парк зерноуборочной техники составляет порядка 1448 единиц энергонасыщенных комбайнов.

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источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

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