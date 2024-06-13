В Крыму аграрии приступили к уборке зерновых культур

В Крыму аграрии уже приступили к уборке зерновых культур. В хозяйствах всех форм собственности предстоит убрать 554 тысячи га, в том числе ячменя – более 185 тыс. га, пшеницы – 315 тыс. га, гороха – 24 тыс. га. Уборка проводится в Джанкойском, Кировском, Красногвардейском, Красноперекопском, Ленинском, Нижнегорском, Первомайском, Раздольненском, Сакском, Симферопольском и Советском районах, — цитирует пресс-служба Юрия Гоцанюка.