В Крыму аграрии приступили к уборке зерновых культур

В Крыму стартовала уборочная кампания 2024 года. Об этом сообщил Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.
В Крыму аграрии уже приступили к уборке зерновых культур. В хозяйствах всех форм собственности предстоит убрать 554 тысячи га, в том числе ячменя – более 185 тыс. га, пшеницы – 315 тыс. га, гороха – 24 тыс. га. Уборка проводится в Джанкойском, Кировском, Красногвардейском, Красноперекопском, Ленинском, Нижнегорском, Первомайском, Раздольненском, Сакском, Симферопольском и Советском районах, — цитирует пресс-служба Юрия Гоцанюка.
По словам Премьер-министра Крыма, парк зерноуборочной техники составляет порядка 1448 единиц энергонасыщенных комбайнов.
источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым
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С тегами: сельское хозяйство крыма