В Крыму — акция «Перевозчик — зима-2020»

Комплекс профилактических мероприятий «Перевозчик – зима-2020» в Крыму проводится с 16 по 26 ноября.

С целью снижения аварийности на пассажирском транспорте госавтоинспекторы контролируют соблюдение Правил дорожного движения РФ, требований нормативно-правовых актов при перевозке пассажиров, в том числе и организованных групп детей. Особое внимание автоинспекторы уделяют проверке готовности транспортных средств к эксплуатации в зимний период: техническому состоянию автобусов, своевременному прохождению техосмотров, наличию разрешительных и регистрационных документов, в том числе путевых листов с отметками о прохождении водителем медицинского осмотра перед каждым рейсом, — отмечают в пресс-службе МВД России в Крыму.

В ведомстве подчёркивают: выявленные нарушения, факты нелегальной перевозки пассажиров, внесение изменений в конструкцию транспортного средства без согласования с ГИБДД сотрудниками дорожной полиции будут пресечены. Виновные будут привлечены к административной ответственности. Руководителям предприятий госавтоинспекторы направят обязательное к исполнению представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

В рамках проведения мероприятий, направленных на предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта, инспекторы ГИБДД проводят с водителями профилактические беседы по неукоснительному соблюдению Правил дорожного движения РФ.