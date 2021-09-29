В Крыму активно развивают кардио-хирургическую службу

По словам главного внештатного специалиста сердечно-сосудистого хирурга Министерства здравоохранения Республики Крым Гаттас Ризк, начиная с 2014 года, в республике отмечается не только увеличение количества хирургических вмешательств для лечения пациентов с заболеваниями сердца, но и расширяется их перечень. Информацию специалист озвучил в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» на пресс-конференции ко Всемирному дню сердца.

Положительная динамика во многом определена введением в эксплуатацию Многопрофильного республиканского медицинского центра, где успешно функционирует кардио-хирургическое отделение, оснащенное на уровне мировых стандартов. Для сравнения, в период с 2014 по 2016 год на территории Крыма проводилось ежегодно порядка 100-150 кардиовмешательств, а большая часть пациентов направлялась на лечение в медицинские организации других субъектов страны. В этом году кардиохирурги провели уже более 220 операций на сердце. До конца года ожидается увеличение данного показателя до 300 оперативных вмешательств, — подчёркивают в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

Вместе с тем, как отметил главный внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения Республики Крым Сергей Дербин, своевременное обращение к специалистам позволяет минимизировать риск развития осложнений в сердечно-сосудистой системе. Зачастую люди считают, что их не коснуться заболевания сердечно-сосудистой системы и не спешат обращаться к специалистам. Однако, к сожалению, на данный момент количество пациентов данного профиля по всей стране достаточно большое. Выявить болезни органов кровообращения можно в ходе диспансеризации и профилактических осмотров, поэтому игнорировать данные мероприятия не стоит.

Согласно информации, предоставленной главным внештатным специалистом по медицинской реабилитации Анной Дворниченко, в Крыму функционируют два стационарных реабилитационных отделения, на базе которых профильная помощь оказывается пациентам с нарушением функции центральной нервной системы и лицам, перенесшим коронавирусную инфекцию. Также ведется работа в части организации стационарного отделения реабилитации для пациентов с патологией системы кровообращения.