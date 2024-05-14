По словам Премьер-министра Крыма, «Цифровая трансформация» в Республике Крым происходит неотъемлемо от федеральных направлений, которые курирует заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. На данный момент все целевые показатели, установленные Президентом России Владимиром Путиным, были перевыполнены.

В Крыму активно внедряются цифровые решения для масштабных проектов в сфере строительства, здравоохранения, безопасности городской среды, улучшается мобильная связь и интернет. Одним из последних важных нововведений цифровой трансформации стало внедрение дистанционного участия граждан Крыма в голосовании в рамках избирательного процесса. Республика Крым вошла в число 28 субъектов РФ, где активно внедряется система электронного дистанционного голосования на выборах, — цитирует пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка.

Напомним: в сентябре в Ялте состоится Всероссийская конференция «Недвижимость Крыма: реальность и перспективы», главная тема которой — IT-технологии и цифровые платформы, и их работа в сферах, связанных с недвижимостью. В строительстве, в страховании, в риэлторских услугах, банковской отрасли и т.д.

Подробнее о конференции на официальном сайте события — https://rk.newcongress.online. Там же можно зарегистрироваться для участия в мероприятии.