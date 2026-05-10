В Крыму активно закладывают новые виноградники

Мы заменяем старые посадки и перезакладываем новыми сортами. Новыми не с точки зрения названия, а с точки зрения подходов. У нас схема другая. Раньше гектар виноградника и сейчас гектар виноградника – это две большие разницы. Это почти в два раза больше урожайность, потому что они плотнее, другая шпалера, меньше людского труда, – пояснил Кратюк.

При этом на новые посадки винограда ежегодно привлекаются сотни новых работников, добавил министр.

У нас есть предприятия, которые мало того, что берутся с государством подписывать соглашение о закладке виноградников, так еще и дают понять, что на всех этих виноградниках будут работать люди. Это многолетняя культура, и это всегда гарантия того, что люди останутся там работать, – отметил министр.

По его словам, виноградники сегодня выращивают в Крыму повсеместно, и постоянно появляются новые хозяйства.

Есть порядка восьми новых предприятий, небольшие: 10, 20, 15, 6 гектаров. Не только вокруг Бахчисарая или Симферополя, нет. Прямо равномерно распределены по территории Крыма, – уточнил Кратюк.

Отрасль продолжает развиваться в том числе благодаря государственным субсидиям, система которых в Крыму выстроена с ориентиром на отечественный продукт, говорит глава минсельхоза.

Мы не субсидируем импортные посадочные материалы. У нас есть хозяйства, которые принимают для себя решение большую часть заложить отечественными саженцами, но при этом, если каких-то сортов нет, привозят саженцы импортные, – отметил Кратюк.

Но, как правило, посадки импортных материалов делаются для верификации, добавил он.

Промышленный шпионаж – в хорошем смысле этого слова – это нормальная, здоровая конкуренция. Мы всегда должны понимать, куда двигается наш соперник. И должны двигаться в этом же русле и показывать, что мы можем. Это исключительно с точки зрения садоводства и виноградарства, – указал Кратюк.

По мнению главы минсельхоза Крыма, урожай винограда в Крыму в этом году обещает быть очень хорошим, несмотря на капризы погоды.

Шанс очень хороший… Закладки весенние, которые планировались при такой погоде, крайне хорошо акклиматизируются. Кто провел весеннюю закладку в этом году, тот однозначно не пропал, а пан… Потому что мягкий, медленный рост температуры, осадки – все это благоволит, и приживаемость очень хорошая, – заключил он.

источник: РИА Новости Крым