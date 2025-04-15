Прямо сейчас:
Главная | Жизнь в Республике | В Крыму — акция по сбору макулатуры «Сохраняя природу, сохраняешь жизнь!»
Новости Республики
В Крыму - акция по сбору макулатуры «Сохраняя природу, сохраняешь жизнь!»
фото: pikist.com

В Крыму — акция по сбору макулатуры «Сохраняя природу, сохраняешь жизнь!»

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 15:24 15.04.2025

В Крыму стартовала ежегодная республиканская экологическая акция по сбору макулатуры «Сохраняя природу, сохраняешь жизнь!».

Принять участие можно до 23 мая 2025 года. Мероприятие проходит в рамках ежегодной экологической акции «Крым – регион экологической безопасности и чистоты».

Главная цель – воспитание ответственного отношения к сохранению природных ресурсов и формирование экологической культуры населения.

Посоревноваться за победу могут образовательные организации, органы исполнительной власти, предприятия, учреждения и все неравнодушные крымчане.

Узнайте больше:  ЛизаАлертКрым - важная информация

Участники, собравшие больше всего макулатуры, получат денежный сертификат.

Организаторами мероприятия выступают Минприроды Крыма совместно с ООО «Крымбумага».

Подробности и условия акции по ссылке

источник: пресс-служба администрации Ялты 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 16

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: жизнь в Крыму

жизнь в Крыму

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x