В Крыму — акция по сбору макулатуры «Сохраняя природу, сохраняешь жизнь!»

В Крыму стартовала ежегодная республиканская экологическая акция по сбору макулатуры «Сохраняя природу, сохраняешь жизнь!».
Принять участие можно до 23 мая 2025 года. Мероприятие проходит в рамках ежегодной экологической акции «Крым – регион экологической безопасности и чистоты».
Главная цель – воспитание ответственного отношения к сохранению природных ресурсов и формирование экологической культуры населения.
Посоревноваться за победу могут образовательные организации, органы исполнительной власти, предприятия, учреждения и все неравнодушные крымчане.
Участники, собравшие больше всего макулатуры, получат денежный сертификат.
Организаторами мероприятия выступают Минприроды Крыма совместно с ООО «Крымбумага».
Подробности и условия акции по ссылке
источник: пресс-служба администрации Ялты
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