В Крыму — акция по сбору макулатуры «Сохраняя природу, сохраняешь жизнь!»

Принять участие можно до 23 мая 2025 года. Мероприятие проходит в рамках ежегодной экологической акции «Крым – регион экологической безопасности и чистоты».

Главная цель – воспитание ответственного отношения к сохранению природных ресурсов и формирование экологической культуры населения.

Посоревноваться за победу могут образовательные организации, органы исполнительной власти, предприятия, учреждения и все неравнодушные крымчане.

Участники, собравшие больше всего макулатуры, получат денежный сертификат.

Организаторами мероприятия выступают Минприроды Крыма совместно с ООО «Крымбумага».

Подробности и условия акции по ссылке

источник: пресс-служба администрации Ялты