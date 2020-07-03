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В Крыму - аномальная жара. Полуостров "разогреется" до 38 градусов
иллюстрация: tagesspiegel.de

В Крыму — аномальная жара. Полуостров «разогреется» до 38 градусов

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 12:25 03.07.2020

О том, что в Крыму в ближайшие несколько дней установится аномальная жара, сообщили в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»:

С 4 по 8 июля в Крыму ожидается аномально–жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы. Максимальные температуры воздуха достигнут 33-38 градусов.

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Правила безопасности при аномальной жаре:

  • в связи с высокой тепловой нагрузкой на организм сократить пребывание на солнце, старайтесь находиться в тени;
  • поддерживайте дома прохладную температуру воздуха;
  • избегайте интенсивной физической нагрузки;
  • надевайте светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) и головные уборы;
  • употребляйте больше воды в жару;
  • не употребляйте алкогольные напитки, это приведет к ухудшению общего состояния организма (обезвоживанию);

В ГУ МЧС России в Крыму рекомендуют быть внимательными к окружающим, особое внимание стоит обратить на безопасность детей и пожилых людей.

Запрещается:

  • разводить костры в лесу;
  • бросать горящие спички, окурки;
  • выжигать траву, а также стерню на полях.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:

  • «101» — единый телефон пожарных и спасателей;
  • (3652) 55-09-04 — телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.

В Крыму - аномальная жара. Полуостров "разогреется" до 38 градусов

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