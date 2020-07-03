В Крыму — аномальная жара. Полуостров «разогреется» до 38 градусов

О том, что в Крыму в ближайшие несколько дней установится аномальная жара, сообщили в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»:
С 4 по 8 июля в Крыму ожидается аномально–жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы. Максимальные температуры воздуха достигнут 33-38 градусов.
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма —
Правила безопасности при аномальной жаре:
- в связи с высокой тепловой нагрузкой на организм сократить пребывание на солнце, старайтесь находиться в тени;
- поддерживайте дома прохладную температуру воздуха;
- избегайте интенсивной физической нагрузки;
- надевайте светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) и головные уборы;
- употребляйте больше воды в жару;
- не употребляйте алкогольные напитки, это приведет к ухудшению общего состояния организма (обезвоживанию);
В ГУ МЧС России в Крыму рекомендуют быть внимательными к окружающим, особое внимание стоит обратить на безопасность детей и пожилых людей.
Запрещается:
- разводить костры в лесу;
- бросать горящие спички, окурки;
- выжигать траву, а также стерню на полях.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:
- «101» — единый телефон пожарных и спасателей;
- (3652) 55-09-04 — телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.
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