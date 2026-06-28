В Крыму — аномальная жара. Чем грозит?

С 28 июня по 2 июля в Крыму ожидается аномально-жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы. Максимальная температура воздуха составит +30…35 градусов, — говорится в сообщении.

Кроме того, 28 и 29 июня в западных и центральных районах полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в восточных районах Крыма и в Севастополе также ожидается чрезвычайная пожарная опасность, напоминают синоптики.

В воскресенье в Крыму благодаря влиянию барического и термического гребня на полуострове установится сухая и жаркая погода. В дневное время на юге вероятен слабый дождь.

Ранее в комментарии РИА Новости Крым начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказала, что в Крым пришла настоящая летняя жара, морская вода у берегов полуострова прогрелась до комфортных для купания значений.

источник: РИА Новости Крым