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В Крыму - аномальная жара. Как защититься?
фото: pikist.com

В Крыму — аномальная жара. Как защититься?

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:39 29.07.2025

Лето 2025 года в Крыму побило температурные рекорды: дневные показатели стабильно превышают +38 градусов, а в некоторых районах полуострова столбик термометра поднимается до +40. Аномальная жара в Крыму стала настоящим испытанием как для местных жителей, так и для туристов. Как не потерять здоровье и продолжить наслаждаться отдыхом? Советы, которые помогут пережить экстремальную жару – в подборке РИА Новости Крым.

Избегайте солнца в пик жары

Солнце особенно агрессивное в период с 11:00 до 17:00. В тени +38, а под открытым небом и того больше. Постарайтесь планировать прогулки и экскурсии на утро или вечер. Днем переждать аномальную жару лучше в помещении с кондиционером или в тени.

Одевайтесь правильно

Выбирайте свободную, светлую одежду из натуральных тканей (хлопок, лен). Не забудьте головной убор и солнцезащитные очки. Особенно это актуально для детей и пожилых людей – они находятся в зоне повышенного риска при аномальной жаре.

Пейте воду правильно и регулярно

В условиях аномальной жары организм теряет влагу в 2-3 раза быстрее. Пейте чистую воду – не холодную, а прохладную – каждые 30-40 минут. Избегайте сладких газировок, алкоголя и кофеина – они способствуют обезвоживанию.

Выбирайте проветриваемые пляжи с тенью

Если вы находитесь на отдыхе на побережье, выбирайте пляжи с навесами, зонтами или естественной тенью от деревьев. Отличный вариант – бухты с легким бризом, где воздух легче переносится. Избегайте каменистых и закрытых от ветра мест – там аномальная жара ощущается вдвойне.

Как распознать тепловой удар

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Если вы почувствуете слабость, головокружение, тошноту, сухость во рту или жар – это признаки теплового удара. Не откладывайте обращение за медицинской помощью. Держите при себе влажные салфетки, бутылку с водой и солнцезащитный крем с SPF 50.\

Аномальная жара в Крыму – это не повод отказываться от отдыха, но важный сигнал к тому, чтобы быть внимательнее к своему здоровью. Соблюдая простые правила, вы сможете насладиться красотой полуострова без риска для жизни и здоровья.

Воздержитесь от восхождений в горы

В дни аномальной жары высок риск перегрева, и каждая минута физической активности может привести к неприятным последствиям. Вместо того чтобы покорять вершины, исследуйте множество творческих и выставочных площадок или уютные кафе с авторской крымской кухней. Рассмотрите возможность организовать пикник в тени деревьев. Приятные вечерние прогулки у моря станут отличной альтернативой, позволив насладиться красотой полуострова без излишней нагрузки.

источник: РИА Новости Крым

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