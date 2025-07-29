В Крыму — аномальная жара. Как защититься?

Лето 2025 года в Крыму побило температурные рекорды: дневные показатели стабильно превышают +38 градусов, а в некоторых районах полуострова столбик термометра поднимается до +40. Аномальная жара в Крыму стала настоящим испытанием как для местных жителей, так и для туристов. Как не потерять здоровье и продолжить наслаждаться отдыхом? Советы, которые помогут пережить экстремальную жару – в подборке РИА Новости Крым.
Избегайте солнца в пик жары
Одевайтесь правильно
Пейте воду правильно и регулярно
Выбирайте проветриваемые пляжи с тенью
Как распознать тепловой удар
Если вы почувствуете слабость, головокружение, тошноту, сухость во рту или жар – это признаки теплового удара. Не откладывайте обращение за медицинской помощью. Держите при себе влажные салфетки, бутылку с водой и солнцезащитный крем с SPF 50.\
Аномальная жара в Крыму – это не повод отказываться от отдыха, но важный сигнал к тому, чтобы быть внимательнее к своему здоровью. Соблюдая простые правила, вы сможете насладиться красотой полуострова без риска для жизни и здоровья.
Воздержитесь от восхождений в горы
В дни аномальной жары высок риск перегрева, и каждая минута физической активности может привести к неприятным последствиям. Вместо того чтобы покорять вершины, исследуйте множество творческих и выставочных площадок или уютные кафе с авторской крымской кухней. Рассмотрите возможность организовать пикник в тени деревьев. Приятные вечерние прогулки у моря станут отличной альтернативой, позволив насладиться красотой полуострова без излишней нагрузки.
источник: РИА Новости Крым
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