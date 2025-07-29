В Крыму — аномальная жара. Как защититься?

Солнце особенно агрессивное в период с 11:00 до 17:00. В тени +38, а под открытым небом и того больше. Постарайтесь планировать прогулки и экскурсии на утро или вечер. Днем переждать аномальную жару лучше в помещении с кондиционером или в тени.

Выбирайте свободную, светлую одежду из натуральных тканей (хлопок, лен). Не забудьте головной убор и солнцезащитные очки. Особенно это актуально для детей и пожилых людей – они находятся в зоне повышенного риска при аномальной жаре.

В условиях аномальной жары организм теряет влагу в 2-3 раза быстрее. Пейте чистую воду – не холодную, а прохладную – каждые 30-40 минут. Избегайте сладких газировок, алкоголя и кофеина – они способствуют обезвоживанию.

Если вы находитесь на отдыхе на побережье, выбирайте пляжи с навесами, зонтами или естественной тенью от деревьев. Отличный вариант – бухты с легким бризом, где воздух легче переносится. Избегайте каменистых и закрытых от ветра мест – там аномальная жара ощущается вдвойне.

Если вы почувствуете слабость, головокружение, тошноту, сухость во рту или жар – это признаки теплового удара. Не откладывайте обращение за медицинской помощью. Держите при себе влажные салфетки, бутылку с водой и солнцезащитный крем с SPF 50.\

Аномальная жара в Крыму – это не повод отказываться от отдыха, но важный сигнал к тому, чтобы быть внимательнее к своему здоровью. Соблюдая простые правила, вы сможете насладиться красотой полуострова без риска для жизни и здоровья.