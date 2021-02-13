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В Крыму - аномально-холодная погода
фото: Mammiya (pixabay.com)

В Крыму — аномально-холодная погода

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:38 13.02.2021

В результате вторжения холодного арктического воздуха на полуостров воскресенье и вся следующая неделя будет аномально-холодной.

Средне-суточная температура воздуха будет на 7-8° ниже климатической нормы. Местами вероятен снег, метель. На дорогах гололедица . Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с, в степных и предгорных районах до 17 м/с. Температура воздуха ночью в воскресенье -7…-12°, на южном побережье -1…-6°; днем -3…-8°, на южном побережье 0…-2°; в горах ночью и днем -10…-15°. В последующие дни ночная температура воздуха понизится еще на 2-4 градуса, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

В Крыму - аномально-холодная погода

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