В Крыму анонсируют акселерационную программу для социальных предпринимателей «Социальные инновации»

10 сентября в Республике Крым стартует акселерационная программа для социальных предпринимателей «Социальные инновации». Программа организуется Фондом поддержки предпринимательства Крыма при поддержке Министерства экономического развития Республики Крым (непосредственный исполнитель – Центр инноваций социальной сферы Фонда поддержки предпринимательства Крыма).

Социальный предприниматель – интуитивно ясное понятие, о содержании которого российские эксперты спорили несколько лет. В июле 2019 года законодателями была поставлена точка в дискуссии о том, что такое «социальное предпринимательство» — принят федеральный закон, который вводит это понятие и устанавливает критерии отнесения бизнеса к социальным предприятиям. Теперь настало время и для предпринимателей определиться и разработать направления масштабирования своего социально значимого бизнеса, — говорят в оргкомитете проекта.

Как отмечает председатель Комиссии ОПОРЫ РОССИИ по социальному предпринимательству Сергей Голубев, «социальное предпринимательство – это особый вид деятельности, который должен обеспечивать баланс между социальной миссией организации и ее финансовыми показателями. При этом, успех предприятия во многом зависит от приверженности лидера своему делу, наличия у него амбиций изменить жизнь вокруг».

Акселерационные программы — это инструмент поддержки социальных предпринимателей, который позволяет им максимально безболезненно запуститься и преодолеть трудности в своем развитии на ранних этапах. В этом и поможет акселерация от Фонда социальных инвестиций* – трехмесячная программа, в рамках которой предпринимателей ждут обучающие семинары по основам социального предпринимательства, стратегические сессии по разработке планов развития социального бизнеса, индивидуальные сессии от опытных бизнес-тренеров и, главное, работа в команде единомышленников, которые хотят менять жизнь в своем поселке, городе, регионе и целом мире.

Результатом участия в акселерационной программе в ноябре 2020 года станет презентационная сессия, на которой участники смогут представить свои проекты представителям органов власти и бизнеса с целью привлечения партнеров, спонсоров и инвесторов.

Мы впервые запускаем акселерационную программу для социальных предпринимателей в Республике Крым, — рассказывает директор Фонда поддержки предпринимательства Крыма Дмитрий Зеленский. — Считаем,что эта программа позволит нашим предпринимателям не только структурировать их текущую деятельность,но и уточнить социальную миссию бизнеса и разработать планы его развития. В результате, крымские предприниматели, оказывающие социальные услуги, осуществляющие деятельность в сфере дополнительного образования детей, популяризации народных художественных промыслов, помогающие инвалидам и пенсионерам, выпускникам детских домов, молодым матерям найти достойную работу, обеспечить продажу своей продукции и услуг – в ближайшее время получат сервисы, необходимые им для активного включения в экономическую и социальную жизнь региона.

Приглашаем социальные предприятия Республики Крым, а также субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, заинтересованных в начале осуществления деятельности в сфере социального предпринимательства, зарегистрированных на территории Республики Крым, принять участие в акселерационной программе «Социальные инновации». Участие в программе бесплатное.

Сроки подачи заявок на участие в акселерационной программе с 01.07.2020 по 26.07.2020 включительно.

По вопросам участия в программе можно обращаться к специалистам Центра инноваций социальной сферы Фонда поддержки предпринимательства Крыма по телефону 8 800 500 38 59 доб. 801

*Справочно: Фонд социальных инвестиций (г. Москва) – институт развития социальных инноваций и инвестиций в России. Фонд проводит акселерационные программы для социальных предпринимателей с 2015 года. За это время в мероприятиях Фонда приняли участие более 5000 человек, 600 предпринимателей из более чем 20 регионов стали выпускниками акселерационной программы и создали собственный социально-значимый бизнес.