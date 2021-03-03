В Крыму анонсируют чемпионат по автомобильным горным гонкам «Кастель 2021»

Соревнования пройдут в окрестностях поселка Виноградное городского округа Алушты, в красивых и живописных местах на скоростном участке «Кастель». Дорожное покрытие асфальт. В гонке примут участие сильнейшие экипажи, представляющие различные регионы полуострова и материковую часть России. К участию допускаются все желающие спортсмены, — сообщили в пресс-службе Министерства спорта РК.