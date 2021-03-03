Горячие новости
Главная | Жизнь в Крыму | Спорт в Крыму | В Крыму анонсируют чемпионат по автомобильным горным гонкам «Кастель 2021»

crimeapress_news

реклама в крыму
В Крыму анонсируют чемпионат по автомобильным горным гонкам «Кастель 2021»
фото: пресс-служба Министерства спорта РК

В Крыму анонсируют чемпионат по автомобильным горным гонкам «Кастель 2021»

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 21:49 03.03.2021

Федерация автомотоспорта Крыма на основании Единого календарного плана спортивных и физкультурных мероприятий Министерства спорта Республики Крым на 2021 год при поддержке Председателя Совета ФАМС Крыма, Депутата Госсовета Республики Крым Ивана Ивановича Луценко  проводит 1 этап чемпионата Республики Крым по автомобильным горным гонкам – «Кастель 2021».

Соревнования пройдут в окрестностях поселка Виноградное городского округа Алушты, в красивых и живописных местах  на скоростном участке «Кастель». Дорожное покрытие асфальт. В гонке примут участие  сильнейшие экипажи, представляющие различные регионы полуострова и материковую часть России. К участию допускаются все желающие спортсмены, — сообщили в пресс-службе Министерства спорта РК.

В Крыму анонсируют чемпионат по автомобильным горным гонкам «Кастель 2021»

Начало соревнований 06 марта в 13:30 по адресу: улица Набережная, дом 29,  Профессорский уголок, город  Алушта.

 

В Крыму анонсируют чемпионат по автомобильным горным гонкам «Кастель 2021»

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.