В Крыму анонсируют чемпионат по автомобильным горным гонкам «Кастель 2021»

Федерация автомотоспорта Крыма на основании Единого календарного плана спортивных и физкультурных мероприятий Министерства спорта Республики Крым на 2021 год при поддержке Председателя Совета ФАМС Крыма, Депутата Госсовета Республики Крым Ивана Ивановича Луценко проводит 1 этап чемпионата Республики Крым по автомобильным горным гонкам – «Кастель 2021».
Соревнования пройдут в окрестностях поселка Виноградное городского округа Алушты, в красивых и живописных местах на скоростном участке «Кастель». Дорожное покрытие асфальт. В гонке примут участие сильнейшие экипажи, представляющие различные регионы полуострова и материковую часть России. К участию допускаются все желающие спортсмены, — сообщили в пресс-службе Министерства спорта РК.
Начало соревнований 06 марта в 13:30 по адресу: улица Набережная, дом 29, Профессорский уголок, город Алушта.
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