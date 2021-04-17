В Крыму анонсируют конкурс «Семья года»

Региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года», организованный Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым совместно с Министерством труда и социальной защиты Республики Крым, состоится с 26 апреля по 4 июня.

Цель конкурса – популяризация и повышение общественного престижа семьи, семейных ценностей и ответственного родительства, содействие распространению положительного опыта социально ответственных семей, семейных династий, ведущих здоровый образ жизни, развивающих увлечения и таланты членов семьи, активно участвующих в жизни местного сообщества, региона, страны, — отмечают в пресс-службе Министерства образования, науки и молодежи РК.

Сбор заявок для участия в конкурсе осуществляется территориальными центрами социальных служб для семьи, детей и молодежи и центрами социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов с 26 апреля по 19 мая. Конкурсанты лично или в электронном виде подают заявки в указанные центры по месту проживания. Месторасположение и контактные данные территориальных центров социальных служб для семьи, детей и молодежи размещены на официальном сайте Государственного казенного учреждения «Крымский республиканский центр социальных служб для семьи, детей и молодежи» в разделе «Структура». Месторасположение и контактные данные центров социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов размещены на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Республики Крым в разделе «Подведомственные учреждения».

Конкурс проводится по 5 номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России», «Семья – хранитель традиций».

Подробные условия проведения конкурса и требования к оформлению заявок для участия указаны в Положении о проведении в 2021 году регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года», утвержденном организационным комитетом регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года».

С положением о проведении в 2021 году регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» можно ознакомиться по ссылке .

иллюстрация: пресс-службы Министерства образования, науки и молодежи РК