В Крыму анонсируют Международный форум болгарской культуры «РозаФест 2021»

Международный форум болгарской культуры «РозаФест 2021» в Крыму состоится в июне — с 11 по 14-ое.

Организаторы — Крымская республиканская общественная организация «Центр болгарской культуры им. Ивана Вазова» при поддержке Фонда президентских грантов — отмечают: мероприятие станет площадкой для коммуникации между представителями науки, бизнеса, культуры, общественности, СМИ, учеными и представителями отрасли сельского хозяйства Крыма и Болгарии.

Участников Форума ожидает насыщенная программа. В рамках первого дня пройдёт Международная научно-практическая конференция «Научный и инновационный потенциал развития производства, переработки и применения эфиромасличных и лекарственных растений». Конференция при участии специалистов из Болгарии, регионов Российской Федерации и Республики Крым пройдет на базе Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма».

Крым и Болгарию объединяет сходство природно-климатических условий. Мы очень надеемся, что Форум «Розафест» будет способствовать развитию крымско-болгарских отношений в сельскохозяйственной сфере для возрождения былого сотрудничества в эфиромасличной отрасли обеих республик, — говорит организатор фестиваля, руководитель Центра болгарской культуры им. Ивана Вазова Алла Аман-Кустадинчева.

Ярким событием Форума станет фестиваль «Розафест» в селе Крымская Роза Белогорского района Крыма. Он пройдет 13 июня на цветущем розовом поле. Посетить фестиваль смогут все желающие. Вход свободный. Ожидается более 5000 гостей. Фестиваль подходит для семейного отдыха с детьми. Посетители фестиваля станут свидетелями первого в истории Крыма конкурса красоты «Царица роз», а также увидят участниц международного конкурса красоты и материнства Mrs. Planet. Гости фестиваля смогут подняться в небо на воздушных шарах. Увидят выступление воздушных гимнастов. Хедлайнерами музыкальной сцены станут всемирно известные звезды из Болгарии.

Еще мы привезем на фестиваль нестинарство. Это обрядовые национальные танцы на раскаленных углях. Искусство хождения по пышущим жаром углям – это старинный обычай Болгарии, привлекающий особое внимание к древнейшим традициям болгар, — сообщила Алла Аман-Кустадинчева.

Кроме того, участники Форума «РозаФест 2021» посетят крымские предприятия и достопримечательности, а также встретятся с представителями ветвей власти Республики Крым для подписания ряда соглашений о сотрудничестве.

Форум «РозаФест» в Крыму ставит целью объединить усилия науки, бизнеса, власти, общественных организаций, финансовый и интеллектуальный потенциал регионов, дав старт более тесному сотрудничеству Республики Крым и Республики Болгария, укрепив российско-болгарскую дружбу, — говорит Алла Аман-Кустадинчева.

Организатором «Розафест 2021» выступает КРОО «Центр болгарской культуры им. Ивана Вазова» и ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма» при поддержке Фонда президентских грантов, Ассамблеи Народов Болгарии, Государственного комитета по межнациональным отношениям Республики Крым Госсовета Республики Крым, ГБУ РК «Дом Дружбы народов», Комитета по народной дипломатии Республики Крым и Администрации Белогорского муниципального округа.

Для справки: Роза — особо почитаемый цветок у болгар. Фестиваль роз в Болгарии известен далеко за пределами своей страны. Продолжая традиции, крымские болгары КРОО «Центр болгарской культуры им. Ивана Вазова» стали инициаторами проведения в Крыму тематического проекта «Международный форум болгарской культуры в Крыму «РозаФест 2021», объединив на одной площадке представителей сельскохозяйственной отрасли Крыма и Болгарии, с целью возрождения былого сотрудничества в эфиромасличной отрасли обеих республик. Крым и Болгарию объединяют благоприятные климатические условия, естественное плодородие почв и вековые традиции земледелия.

Международный форум болгарской культуры в Крыму «РозаФест 2021» состоится с 11 по 14 июня и станет площадкой для коммуникации между представителями науки, бизнеса, культуры, общественности, СМИ, учеными и представителями отрасли сельского хозяйства Крыма и Болгарии.