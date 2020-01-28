В Крыму анонсируют трудовую акцию «Крымский студенческий десант РСО»

Очередной этап Республиканской патриотической трудовой акций «Крымский студенческий десант РСО» в рамках Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО» состоится в Крыму с 29 января по 8 февраля.

Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант РСО» – это масштабная добровольческая акция, в которой участвуют бойцы студенческих отрядов со всей страны. Снежный десант РСО направлен на проведение добровольческих акций по благоустройству населенных пунктов, оказание помощи людям преклонного возраста, детям и ветеранам Великой Отечественной войны, профориентационную работу со старшеклассниками в школах для определения их будущего профессионального выбора, популяризацию добровольчества и пропаганду трудовой деятельности среди школьной и студенческой молодежи. В 2020 году Снежный десант РСО входит в перечень основных мероприятий, приуроченных к Году памяти и славы в Российской Федерации, — рассказали в пресс-службе Крымского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды».

В каждом регионе Снежный десант носит свои региональные названия. Полярный десант, Невский десант, Десант Прикамья, Ледовый десант и многие другие названия.

Приятно, что теперь в череде этих добровольческих студенческих десантов появился Крымский студенческий десант РСО. Пять отрядов Крымского студенческого десанта РСО объединяют 120 обучающихся. Работа отрядов будет проводится в Красноперекопском, Красногвардейском, Белогорском, Симферопольском районах, а также в г. Армянске, г. Алуште, г. Белогорске, г. Красноперекопске, г. Симферополе и г. Ялте, — подчёркивают в Крымском региональном отделении молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды».

29 января состоится торжественное открытие Республиканской патриотической трудовой акции «Крымский студенческий десант РСО» состоится 29 января в симферопольском сквере Победы (памятник освободителям г. Симферополя (Танк Т-34)). Начало мероприятия — 10:00.

фото: Крымское региональное отделение молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды»