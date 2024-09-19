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В Крыму анонсируют ежегодный бизнес-пикник

В Крыму анонсируют ежегодный бизнес-пикник

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 19:38 19.09.2024

27 сентября бизнес-сообщество Крыма встретится в формате «без галстуков». Об этом сообщила Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

Форум «Мой бизнес. Пикник» пройдет уже четвертый год подряд. В 2021 году его посетили более 300 участников, в 2022 году — более 250, в 2023 году — 350. Предприниматели оставили благодарные отзывы и пожелания снова встретиться в таком формате, – цитиурет пресс-служба вице-премьера.

Программа бизнес-пикника построена вокруг идеи «осенней перезагрузки»: участники смогут переосмыслить свои бизнес-процессы, зарядиться новыми идеями и установить полезные контакты.

В программе: йога, дыхательные практики, утренний кофе-питчинг, мастер-классы и воркшопы, лекции и дискуссии, трансформационные игры и письменные практики. Также на площадке будет создано пространство для неформального общения, лаундж-зона с гамаками, пледами и легкими закусками.

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Мероприятие пройдет 27 сентября по адресу: Ялта, пгт Понизовка, ул. Приморская, 22 (Winepark Mriya Resort & SPA).

Участие в форуме «Мой бизнес. Пикник» бесплатное для предпринимателей, самозанятых и тех, кто планирует открыть своё дело.

Зарегистрироваться можно по номеру горячей линии Центра «Мой бизнес» Республики Крым 8 (800) 500 38 59 или по ссылке https://frbk.bitrix24site.ru/picknik_2024/ .

Мероприятие организовано в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

По информации прессы-службы Министерства экономического развития Республики Крым

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