В Крыму анонсируют Форум межнационального единства

Мероприятие приурочено к Году единства народов России. Организаторы – крымское подразделение медиагруппы «Россия сегодня» и Государственный комитет по делам межнациональных отношений республики. Главная цель форума – приумножить национальное наследие, обсудить актуальные темы, связанные с межнациональным единством в Крыму и объединить представителей разных этнических групп, проживающих на полуострове.

Крым по праву считается одним из самых многонациональных регионов России. И в этом – наша сила. Мир и межнациональное единство являются залогом успешного социально-экономического развития и безопасности в регионе. О том, какую работу проводят в Крыму по сохранению взаимоуважения и согласия, а также о том, как сохранить и приумножить наше богатое наследие, мы поговорим в рамках нашего форума, — подчеркнула руководитель регионального подразделения международной медиагруппы «Россия сегодня» в Симферополе Елена Черышева.

Мероприятие пройдет на площадке пресс-центра РИА Новости Крым, в нем примут участие представители органов власти регионального и федерального уровней, действующие журналисты, представители культурных автономий Крыма, а также гости из воссоединенных регионов РФ. В течение дня планируется проведение трех сессий: «Крым: диалог культур в медиа», «Сила в единстве: многонациональность в зоне проведения СВО» и «Взаимодействие Крыма и исторических территорий: диалог культур, путь к согласию».

Форум пройдет в смешанном формате – спикеры будут присутствовать в зале, также предусмотрено подключение по видеоконференцсвязи.

источник: РИА Новости Крым