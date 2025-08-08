В Крыму анонсируют первый передвижной фестиваль уличных театров

Фестиваль охватит несколько городов — Севастополь, Ялту, Алупку, Судак. Участниками театрального праздника станут лучшие уличные театры России.

Всего в фестивале примут участие пять профессиональных уличных театров, которые покажут семь спектаклей, дадут четыре мастер-класса и соберут 20 тысяч зрителей.

Фестиваль стартует в Севастополе в Новом Херсонесе с 20 по 22 августа. Зрители смогут познакомиться с творчеством театра из Санкт-Петербурга «Vokrug», артисты которого представят легкую интерактивную клоунаду с налетом леткой грусти и счастливым концом «Туда».

Воронежский театр «Razgar» удивит постановкой «Три урока русской словесности» по мотивам поэмы А.С.Пушкина «Руслан и Людмила».

Питерский театр «Странствующие куклы господина Пэжо» покажет арт-аттракцион «Шекспириана», представляющий собой интерактивный перформанс, длящийся целый день. Как анонсируется, за это время зрители смогут сыграть Шекспира или стать зрителем уникального представления, под живой вокал и игру актеров.

Еще один их спектакль — «Месяцы», также интерактивный, который играется даже без слов.

Московский театр «Петрушкина слобода» покажет оригинальную комедию «Черная речка. Кукольная дуэль», поставленный в жанре кукольного балагана. Зрителям предложат альтернативную версию дуэли Пушкина.

Еще два спектакля покажет столичная Театральная компания «Трикстер» — организатор фестиваля. В программу включены две их постановки: спектакль в жанре фэнтези «Руслан и Людмила» и перформанс «Лукоморье», зовущий зрителей с собой по неведомым дорожкам к сказочным героям — инсталляциям, которые будут оживляться игрой артистов и саунд-звуком.

21 августа фестиваль ждут в Ялте, 23-24-го – в Алупке, 25-26 — в Судаке.

Сайт фестиваля «Крымские сезоны» — krymfest.ru.

источник: «Севастопольская газета»