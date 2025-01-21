В Крыму анонсируют студенческую донорскую акцию «Поделись молодостью!»

Для донации приглашаются как опытные студенты-доноры, так и те молодые люди, которые решатся поделиться частичкой своих молодостью и здоровьем со всеми нуждающимися в донорской крови или ее компонентах, — сообщил заместитель главного врача ГБУЗ РК «Центр крови» Антон Скоромный.

По его словам, все желающие студенты-доноры в дни акции при предъявлении донорской справки и студенческого билета могут получить в Симферопольском Центре крови (к. 223-224) памятные призы.

Донором может быть любой гражданин РФ, достигший 18-летия, имеющий массу тела более 50 кг и не страдающий тяжелыми заболеваниями. Список противопоказаний к донации опубликован здесь – http://gbuzrkck.ru/donorstvo/297-protivopokazaniya-2.

Основные правила подготовки к сдаче крови, включая пищевые ограничения, размещены здесь – http://gbuzrkck.ru/novost-2.

Прием добровольных доноров крови в ГБУЗ РК «Центр крови» (г. Симферополь, ул. Киевская, 37, а также в его филиалах: г. Ялта, ул. Свердлова, 14; г. Керчь, ул. Карла Маркса, 31; г. Саки, ул. Лобозова, 22; г. Евпатория, пр. Победы, 22), проводится ежедневно с 8:00 до 13:00. При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ и СНИЛС.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК