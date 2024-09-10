В Крыму анонсируют Зелёный фестиваль

Уже по традиции всех жителей и гостей ожидает насыщенная культурно-просветительская программа. Начнет фестиваль в этом году масштабная ярмарка осеннего урожая, расположенная в зоне «АРТ-ЭКСПО». Здесь с раннего утра посетители смогут приобрести самые свежие овощи, фрукты, сыры и бакалею, пройдут соревнования между фермерами.

Всем гостям фестиваля будет предложено высадить растение на территории арт-кластера. Предполагается, что высадят около 2,5 тысяч саженцев, соответствующих всем требованиям климата и почвы бухты, в их числе: сосны, акации, гибискусы, виноград и многие другие виды деревьев и кустарников. Каждый посадивший растение сможет запечатлеть это событие в Творческой мастерской А, прикрепив к находящемуся там «Уголку зеленых достижений» свой именной листочек.

В этом году будет также организован «Пункт культурного обмена», куда все желающие смогут принести любое домашнее или садовое растение и обменять его на понравившееся совершенно бесплатно. Оставшиеся после обмена растения будут размещены в оранжерее Академии.

Самых маленьких участников фестиваля ожидает настоящее «Посвящение в юннаты» совместно с «Движением Первых». Преподаватели движения в игровой форме расскажут об основах выживания в дикой природе. Кроме того, в течение дня для детей будут организованы различные мастер-классы, а на территории «АРТ-ЭКСПО» пройдут необычные игры и эстафеты. Не обойдется и без натуральных угощений: ребят ждут яблоки в карамели, леденцы на палочке и шарлотка.

На протяжении всего дня гости Зелёного фестиваля смогут наслаждаться выступлениями популярных артистов и резидентов «Тавриды». Также главная сцена фестиваля порадует участников симфоническим мультимедийным шоу «Отражение природы». Специально для этого шоу был снят художественный фильм о красотах природы Крымского полуострова. Показ фильма будет сопровождать концерт симфонического оркестра и артистов арт-кластера «Таврида». Завершат фестиваль выступления признанных музыкальных исполнителей — артистки лейбла Black Star Клавы Коки и группы «ЧАЙФ».

Регистрация для посещения фестиваля доступна по ссылке: https://clck.ru/3CquxV.

источник: пресс-служба арт-кластера «Таврида»