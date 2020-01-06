В Крыму — антициклон. Погода в Рождество Христово

В праздничный день, 7 января, погода в Крыму будет обуславливаться юго-восточной периферией антициклона.

Без существенных осадков. Местами туман, гололедно-изморозевые отложения, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный умеренный, местами сильный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -4…+1°, на ЮБК +2…+5°; днем -1…+4°, на ЮБК +5…+10°. В последующие двое суток преимущественно без осадков, температура воздуха существенно не изменится. Северо-восточный ветер постепенно ослабеет до умеренного, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .