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В Крыму - антициклон. Погода в Рождество Христово
иллюстрация: pxhere.com

В Крыму — антициклон. Погода в Рождество Христово

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:32 06.01.2020

В праздничный день, 7 января, погода в Крыму будет обуславливаться юго-восточной периферией антициклона.

Без существенных осадков. Местами туман, гололедно-изморозевые отложения, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный умеренный, местами сильный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -4…+1°, на ЮБК +2…+5°; днем -1…+4°, на ЮБК +5…+10°. В последующие двое суток преимущественно без осадков, температура воздуха существенно не изменится. Северо-восточный ветер постепенно ослабеет до умеренного, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

В Крыму - антициклон. Погода в Рождество Христово

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