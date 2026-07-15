В Крыму арендную плату снизят на 75 процентов, но только для ряда предпринимателей

В условиях ЧС власти Крыма снизили арендную плату для ряда предпринимателей на 75%. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Для организаций и индивидуальных предпринимателей, арендующих имущество Республики Крым, установлено снижение арендной платы на 75 % по действующим договорам аренды, заключенным до 1 июня 2026 года, — написал Аксенов в своем канале в МАКС.

Он отметил, что мера поддержки будет оказана, если арендуемое имущество фактически используется для производства продуктов питания, напитков, гостиничного бизнеса и предоставления мест временного проживания, деятельности санаторно-курортных организаций, детского отдыха, демонстрации кинофильмов.

При этом заключать дополнительные соглашения не требуется, расчеты проведут автоматически.

Еще одна мера поддержки для бизнеса предусматривает отсрочку платежей за землю, которые подлежат оплате до 20 декабря 2026 года, по договорам аренды, заключенным в период с 1 июля по 31 октября 2026 года.

Это касается целого ряда категорий земель: сельскохозяйственное использование; различные виды жилой застройки; хранение автотранспорта; предпринимательство; деловое управление; общественное питание; гостиничное обслуживание; автостоянки; отдых, рекреация; туристическое обслуживание; санаторная и курортная деятельность; производственная деятельность; разведка и добыча полезных ископаемых; легкая, пищевая, нефтехимическая и строительная промышленность; энергетика; связь, — пояснил глава республики.

Эта мера также оказывается в беззаявительном порядке.

Ранее сообщалось, что власти Крыма разработали комплекс мер поддержки крымских предпринимателей в условия режима чрезвычайной ситуации. В их числе отсрочка платы за землю, льготные микрозаймы и другие механизмы.

26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.

источник: РИА Новости Крым

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