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В Крыму арестовали (до 23 апреля) двух фигурантов по делу о подготовке теракта в храме

В Крыму арестовали (до 23 апреля) двух фигурантов по делу о подготовке теракта в храме

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:01 24.02.2022

Двух сторонников запрещенной в РФ организации «Правый сектор» (признана судом террористической и запрещена на территории РФ), которые ранее были задержаны по делу о подготовке теракта в одном из храмов в Крыму, заключили под стражу.

24 февраля 2022 года были рассмотрены постановления старшего следователя следственного отдела УФСБ России по Республики Крым об избрании меры пресечения двум гражданам РФ, жителям города Симферополя подозреваемым в приготовлении к террористическому акту и незаконном изготовлении взрывчатых веществ. По результатам судебного рассмотрения постановлений обоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 23 апреля 2022 года, — говорится в сообщении пресс-службы Киевского районного суда РК.

Материалы на еще четверых человек пока не поступали. Всего задержано 6 человек (все – граждане России). По информации ЦОС ФСБ, они готовились подорвать самодельное взрывное устройство в одном из православных храмов региона с целью устрашения населения. В гараже одного из задержанных изъяты компоненты для изготовления взрывного устройства с поражающими элементами и взрывчатые вещества. В средствах связи радикалов обнаружены инструкции по их изготовлению, переписка с обсуждением планируемого теракта, также подтверждающая причастность задержанных к пропаганде радикальной идеологии. Кроме того, у них изъята запрещенная символика.

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В Крыму арестовали (до 23 апреля) двух фигурантов по делу о подготовке теракта в храме

По неофициальной информации, теракт планировался в Одигитриевской часовне в поселке Аэрофлотский рядом со старым терминалом аэропорта Симферополя. Мимо церкви проходит дорога к гостевому домику, где встречают почетных гостей — высокопоставленных чиновников и иностранцев.

В Крыму арестовали (до 23 апреля) двух фигурантов по делу о подготовке теракта в храме

Фото: ЦОС ФСБ.

 


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