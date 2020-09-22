В Крыму арестовали экстремистов: одного – «залетного», второго – «доморощенного»

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму двух молодых людей – 22-летнего гражданина Украинца и 28-летнего жителя Евпатории. Оба – распространяли листовки экстремистского содержания. «Доморощенный» экстремист еще и угрожал взорвать административные здания (правда, в соцсети).

Задержан гражданин Украины, 1998 года рождения, прибывший на территорию Республики Крым для поиска сообщников с целью дестабилизации общественно-политической обстановки в регионе. В сентябре 2020 года украинец распространил на территории городов Крыма листовки, содержащие призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, после чего 19 сентября 2020 года задержан сотрудниками ФСБ, — сообщили в Управлении ФСБ по РК и г. Севастополю.

По месту его пребывания (в Севастополе) обнаружены и изъяты листовки экстремистского содержания и средства связи, с использованием которых осуществлялась противоправная деятельность.

В отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 280.1 УК РФ – публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Киевский районный суд Симферополя избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Накануне оперативники ФСБ задержали крымчанина — гражданина РФ, 1992 года рождения.

Житель Евпатории, используя личную страницу социальной сети, разделяя и поддерживая деятельность украинских националистических группировок, разместил материалы с угрозами осуществления взрыва административных зданий Республики Крым. Указанное лицо также причастно к распространению агитационных листовок экстремистской направленности, – уточнили в УФСБ.

У евпаторийца обнаружены и изъяты компоненты взрывных веществ, предметы, внешне схожие с огнестрельным оружием и боеприпасами, листовки экстремистского содержания.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 205.2, части 1 статьи 280 и части 1 статьи 280.1 УК РФ – публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Киевский районный суд Симферополя также заключил экстремиста под стражу.