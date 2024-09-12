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В Крыму арестован замглавы управления Росгвардии по РК

В Крыму арестован замглавы управления Росгвардии по РК

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 15:01 12.09.2024

Заместитель главы управления Росгвардии по Республике Крым Виталий Салманов арестован на два месяца по делу о превышении должностных полномочий, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Виталий Салманов арестован на два месяца, возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос об избрании меры пресечения замглавы крымского управления Росгвардии.

По данным собеседника, уголовное дело расследует следственное управление СКР по Республике Крым и Севастополю.

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источник: ТАСС

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