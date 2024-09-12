В Крыму арестован замглавы управления Росгвардии по РК

Заместитель главы управления Росгвардии по Республике Крым Виталий Салманов арестован на два месяца по делу о превышении должностных полномочий, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Виталий Салманов арестован на два месяца, возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос об избрании меры пресечения замглавы крымского управления Росгвардии.