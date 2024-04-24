В Крыму арестована банда квартирных мошенников. «Отжали» квартиру у пенсионера

В Крыму задержана группа лиц по подозрению в совершении преступлений с недвижимым имуществом.

Сотрудниками управления уголовного розыска МВД по Республике Крым совместно с коллегами из ОМВД России по г. Евпатории и ОМВД России по г. Феодосии в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий на территории г. Евпатории задержана преступная группа лиц, подозреваемых в совершении мошеннических действий в особо крупном размере, повлекших лишение прав гражданина на жилое помещение. Установлено, что в феврале текущего года злоумышленники, путем предъявления поддельного паспорта, под видом собственника квартиры, расположенной в г. Феодосии, оформили доверенность на право распоряжения имуществом на имя третьего лица, после чего, используя полученные нотариальные доверенности, перерегистрировали право собственности на объект недвижимости в Госкомрегистре, тем самым завладев квартирой стоимостью более 1 миллиона рублей, принадлежащей 74-летнему гражданину соседнего государства, — рассказали в МВД по РК.

Подозреваемые тщательно готовились к совершению преступления, осуществляя подбор объекта преступного посягательства, а также подыскивая соучастников из числа лиц, испытывающих денежные затруднения и ведущих антиобщественный образ жизни.

При силовой поддержке подразделений Росгвардии по местам проживания фигурантов проведены обыскные мероприятия, в результате которых изъяты мобильные телефоны, сим-карты, а также документация, содержащая сведения о причастности подозреваемых к совершению аналогичных преступлений на территории Республики Крым, объектах недвижимого имущества, также ставших предметом преступного посягательства, и иных участниках преступной группы.

В отношении подозреваемых следственным отделом ОМВД России по г. Феодосия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). В настоящее время 52-летнему фигуранту избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, а 58-летний фигурант содержится под стражей. Установлена причастность задержанных к ряду аналогичных преступлений, совершенных на территории Республики Крым.