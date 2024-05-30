В Крыму арестованы украинские диверсанты. Подробности: что уже рассказано на допросах

Оперативники ФСБ задержали в Крыму четверых местных жителей, готовивших теракты на железнодорожных путях полуострова по указанию военной разведки Украины, чтобы парализовать движение поездов, в том числе военного назначения. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Предотвращена серия диверсионно-террористических актов на объектах железнодорожного транспорта в Республике Крым, запланированных украинскими спецслужбами. Для осуществления терактов Главным управлением разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины подобраны и завербованы пять жителей Республики Крым, являющихся сторонниками киевского режима, — говорится в сообщении.

По данным ФСБ, диверсанты планировали совершить теракты на железнодорожных путях в разных районах Крыма, что должно было парализовать движение поездов, в том числе военного назначения.

Общее руководство преступной группой осуществлял гражданин России 1970 г. р., который получил травмы, несовместимые с жизнью, из-за детонации самодельного взрывного устройства при его извлечении из схрона. Остальные члены диверсионной группы арестованы и дают признательные показания, — отметили в ФСБ.

Кроме того, завербованные агенты выполняли задания по сбору сведений о местах дислокации и передвижениях Вооруженных сил РФ, расположении объектов ПВО и топливно-энергетического комплекса, данных об организации охраны и обороны Крымского моста, подготовке тайников и перевозке взрывных устройств.

Проведены обыски. По местам жительства диверсантов обнаружены четыре СВУ, состоящие из электродетонаторов и брикетов пластичного взрывчатого вещества Си-4 массой около 1 кг каждый, автомат АК-74, пистолет ТТ, пулемет Дегтярева, патроны различного калибра и составные части оружия, а также средства связи, подтверждающие их контакты со спецслужбами Украины.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (подготовка к террористическому акту) и ч. З ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Фигуранты сознались в содеянном и активно сотрудничают со следствием, — сообщили в ЦОС.

На допросах стало известно много интересного.

Во-первых, диверсанты едва ли не в один голос признались, что им ставилась задача взорвать железнодорожные пути, чтобы остановить поезда, по которым затем должен был быть нанесен ракетный удар.

Во-вторых, все раскрыли свои клички-псевдонимы и назвали имя «куратора». Трое задержанных в своих показаниях заявили, что их куратором выступал житель Крыма Бахтияр, связанный с военной разведкой Украины и имевший псевдоним Чингиз. По его предложению завербованные подписали бумаги о готовности оказывать помощь спецслужбам Минобороны Украины и выбрали себе псевдонимы (Садовник, Хасад и Чабан).

В-третьих… они здесь не одни. Один из задержанных сообщил, что после задания изучить объект ПВО под Судаком ему прислали координаты места, где надо было «заложить под рельсы взрывчатку, взорвать, остановить поезд, и после будет нанесен ракетный удар«. Такое же задание получил и второй задержанный. По его словам, Бахтияр указал место схрона со взрывчаткой и согласовал место для закладки взрывчатки под железнодорожными путями, «чтобы остановились поезда и потом был ракетный удар».

В процессе общения с куратором я понял, что взрыв должен быть не один, их должно было быть несколько — таких людей, как я, — сообщил задержанный.

Третий фигурант, выбравший себе псевдоним Чабан, сообщил, что в середине марта его односельчанин Бахтияр «попросил помочь ВСУ — фотографировать военные объекты и передвижение войск«.

Допросы продолжаются. В руках следствия – новые факты деятельности и связи украинских диверсантов в Крыму.