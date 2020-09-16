В Крыму археологи нашли редкое изображение мифической птицы Сирин

Археологическая экспедиция Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского, сообщили в пресс-службе КФУ, редкое изображение мифической птицы Сирин нашла на фрагменте сосуда, обнаруженного при раскопках в столице средневекового княжества Феодоро в Бахчисарайском районе.

Мы обнаружили чрезвычайно редкую вещь — фрагмент глазурованного поливного сосуда, на боковой части которого изображение очеловеченной птицы Сирин. На небольшом фрагменте примерно в 5 см полностью поместилось изображение лица. Такие вещи относят к XII-XV вв., — цитирует ТАСС декана исторического факультета КФУ Александра Герцена.

По словам ученого, неожиданным стал результат исследования оборонительной стены, которая пересекает ущелье Табана-Дере. Исследования этого памятника, через который проходят тысячи туристов, велись еще в 1938 году. Ранее предполагалось, что она относится к XVI веку. Это время, когда столица княжества Мангуп уже была под властью турок.

Мы заложили раскопки с обратной стороны стены, углубились почти на 6 метров и достигли слоя, на который эта стена ставилась. Обнаружили траншею, которую выкопали при строительстве стены, а в ней части амфор, относящиеся к IX-X вв. Теперь очевидно, что эта стена относится не к XVI веку, а к IX-X вв., то есть к византийскому периоду. Это дало нам мощный импульс для размышлений и переоценок, — отмечает Александр Герцен.

СПРАВКА: Сирин — в древнерусском искусстве и легендах райская птица с головой девы. Считается, что Сирин представляет собой славянский образ греческих. Поёт вещие песни о грядущем блаженстве.