В Крыму аттестовали 637 экскурсоводов

По итогам 2025 года в Республике Крым прошли аттестацию и получили нагрудные бейджи 637 экскурсоводов (гидов) в том числе 20 гидов-переводчиков. На данный момент Республика Крым находится на третьем месте в России после Москвы и Санкт-Петербурга по количеству аттестованных экскурсоводов. Успешное прохождение аттестации дает экскурсоводу законное право на проведение экскурсий, а туристу на получение качественной услуги.

Контроль и надзор над деятельностью экскурсоводов, как и средств размещения, определены за Министерством курортов и туризма Республики Крым. Курортный сезон показал высокий уровень подготовки наших экскурсоводов, чья методическая школа является одной из старейших и опытнейших в стране. Однако, еще остаются недобросовестные участники процесса, которые не только не прошли аттестацию, но и не обладают необходимым уровнем подготовки. Такой «серой зоне» в 2026 году мы планируем уделить особое внимание, — отметил министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий.

Напомним, что к аттестации теперь допускаются студенты профильных вузов и колледжей, достигшие 18-летия. После успешного прохождения аттестации, они смогут проводить экскурсии, не дожидаясь получения диплома. Также экскурсоводы Крыма могут проходить аттестацию на выбор, по отдельным муниципальным образованиям.

В 2025 году Министерством курортов и туризма РК совместно с Фондом поддержки предпринимательства Республики Крым проведено обучение потоков «Школы экскурсоводов» по направлениям «Инклюзивный туризм» и «Гастрономический туризм», что позволило пополнить реестр аттестованных экскурсоводов новыми кадрами.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК