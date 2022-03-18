В Крыму — автопробег в честь годовщины воссоединения с Россией

Десятки байкеров и две сотни автомобилей участников автомотопробега в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией отправились из центра Симферополя в Севастополь, передает корреспондент ТАСС .

Этот день для нас совершенно особенный. Для нас здесь уже играет в первую очередь сама суть, идеологическая составляющая, у нас приехали наши братья даже из Европы <…> на мотоциклах. Поэтому мы сегодня и стартуем на «мотиках» до Севастополя. Также с нами едет колонна из 200 автомобилей, по дороге к ней присоединяются еще колонны из других городов Крыма, — рассказал журналистам старший по городу Симферополю крымского отделения Всероссийского мотоклуба «Ночные волки» Петр Никитин.

Многие участники колонны наклеили на стекла машин букву «Z» в поддержку российских военных, участвующих в спецоперации на Украине. Ранее эту акцию — «Своих не бросаем» — запустили в Крыму.

К Сапун-горе

Праздничная колонна, в составе которой традиционно проедут участники событий февраля — марта 2014 года и члены мотоклуба «Ночные волки», проследует к Сапун-горе, где соединится с севастопольской колонной, и через площадь Нахимова в центре города проедет к горе Гасфорта.

Во время мотопробега будет сделана остановка на Сапун-горе — месте, где в 1944 году произошел один из главных боев при освобождении Севастополя от фашистской оккупации. В течение дня запланированы высадка аллеи русского леса в честь героев «Русской Z-весны 2022», установка самолета и высадка саженцев в честь 85-летия рекордного полета летчика Валерия Чкалова, передача сеянцев русского леса и отправка гуманитарного груза на Донбасс. Также для крымчан готовят концерт в движущихся декорациях байк-шоу с участием Юлии Чичериной, Юлии Андреевой, Мары, Зверобоя, Сергея Бурштейна, Романа Разума и группы «Новороссия» (Луганск), Владимира Скобцова (Донецк).

Источник: ТАСС

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