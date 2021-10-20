В Крыму — ажиотажный спрос на вакцинацию от коронавируса

За последние два дня в Крыму возник ажиотажный спрос на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия-24» замминистра здравоохранения РК Антон Лясковский.

Мы видим, что у нас в последние несколько дней довольно ажиотажный спрос на вакцинацию. Надеемся переломить в этом направлении ситуацию, создать иммунную прослойку и остановить распространение заболеваемости, — сказал Лясковский.

Замминистра отметил, что ситуация с заболеваемостью в Крыму остается напряженной. По количеству коек, отведенных для пациентов с коронавирусом, уже превышен прошлогодний максимум — 3 990 оборудованных мест.

Самая серьезная проблема — это наличие свободного коечного фонда. Мы уже доразвернули до 4 630, и это не предел. Подготовлено еще 70 коек. Всего будет 4 700 коек у нас развернуто на завтрашний день, — уточнил Лясковский.

ТАСС напоминает: всего в Крыму заразились более 89 тыс. человек, выздоровели более 74 тыс. человек, умерли более 2,8 тыс. пациентов.