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В у бардак на рабочем месте чаще встречается у тех, кто зарабатывает больше
фото: pikist.com

В Крыму бардак на рабочем месте чаще встречается у тех, кто зарабатывает больше

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 13:02 17.07.2024

В опросе сервиса Superjob.ru приняли участие представители экономически активного населения.

Большинство крымчан (68%) являются сторонниками идеального порядка на рабочем столе. 21% опрошенных хорошо работается в беспорядке. Причем среди мужчин чуть больше сторонников небольшого хаоса, чем среди женщин. Хаос на столах не мешает зарабатывать. У горожан с доходом от 100 тысяч рублей творческий беспорядок на рабочем месте встречается чаще, чем у граждан с доходом менее 50 тысяч рублей (25% против 16% соответственно), — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Время проведения: 12—15 июля 2024 года

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