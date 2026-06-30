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В Крыму бензин в свободной продаже появится на 50 заправках
фото: © РИА Новости . Мария Девахина

В Крыму бензин в свободной продаже появится на 50 заправках

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:18 30.06.2026

В Крыму в ближайшее время появится топливо в свободной продаже примерно на 50 автозаправочных станциях. Об этом сообщили в министерстве топлива и энергетики Крыма со ссылкой на главу ведомства Владимира Воронкина.

Заправиться смогут около 7 тысяч автовладельцев, при этом лимит на одну машину составит не более 20 литров. Для проведения таких продаж планируется задействовать примерно 50 АЗС региона, — рассказал Воронкин.

Он отметил, что объемы, доступные для реализации населению в свободной продаже на АЗС, определены по итогам переговоров с крупными операторами нефтепродуктов.

Первоочередными потребителями по обеспечению топливом являются службы здравоохранения, коммунальные службы, правоохранительные органы, МЧС и сельскохозяйственные производители, после чего последует постепенное насыщение рынка розничными продажами бензина и дизельного топлива, — подчеркнули в Минтопэнерго Крыма.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в ближайшее время в регионе в свободную продажу больших объемов топлива не поступит.

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источник: РИА Новости Крым

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