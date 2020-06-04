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В Крыму бешеными темпами растут долги по зарплате
Иллюстрация из открытых источников

В Крыму бешеными темпами растут долги по зарплате

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:01 04.06.2020

Заместитель министра труда и социальной защиты РК Леонид Михалевский сообщил, что, по данным «Крымстата», на 1 мая по сравнению с 1 апреля 2020 года задолженность по зарплате увеличилась на 7,5 млн. рублей или на 89 %. Количество работников, которым своевременно не выплачена заработная плата, увеличилось на 142 человека, количество предприятий-должников увеличилось на 7. На 1 мая 2020 года задолженность по выплате заработной платы на 17 предприятиях в Крыму составила 15,9 млн. рублей перед 535 работниками.

Как отметила вице-премьер – министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская, погашение задолженности по заработной плате и недопущение ее возникновения в сложившейся ситуации – «основная задача ответственных лиц».

В настоящее время сложилась сложная ситуация в связи с профилактикой новой коронавирусной инфекции. Однако важно предпринимать все необходимые меры не только для погашения задолженности перед работниками предприятий, но и недопущения ее возникновения, — подчеркнула вице-премьер.

В Крыму бешеными темпами растут долги по зарплате

В Крыму бешеными темпами растут долги по зарплате

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