В Крыму без электричества остались около 3 тысяч человек

В связи с технологическим нарушением в сетях ГУП РК «Крымэнерго» произошло отключение энергоснабжения в Белогорском и Кировский районе. Обесточено: 49 ТП (трансформаторных подстанций — прим. ТАСС), 1 085 точек поставок, 2 640 человек. <…> Обесточено: 5 ТП, [Красногвардейский район] с. Октябрьское, 106 точек поставок, 239 человек, — говорится в сообщении.