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В у без электричества остались около 3 тысяч человек
иллюстрация: pikist.com

В Крыму без электричества остались около 3 тысяч человек

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:46 11.08.2024

Около 3 тыс. человек остались без электричества в трех районах Крыма из-за технологического нарушения в сетях «Крымэнерго». Об этом в Telegram-канале сообщил первый замминистра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.

В связи с технологическим нарушением в сетях ГУП РК «Крымэнерго» произошло отключение энергоснабжения в Белогорском и Кировский районе. Обесточено: 49 ТП (трансформаторных подстанций — прим. ТАСС), 1 085 точек поставок, 2 640 человек. <…> Обесточено: 5 ТП, [Красногвардейский район] с. Октябрьское, 106 точек поставок, 239 человек, — говорится в сообщении.

Аварийные бригады приступили к восстановительным работам.

источник: ТАСС
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