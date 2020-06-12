В Крыму безопасность проведения уборочной кампании берут на контроль сотрудники МЧС

В Крыму начинаются уборочные сельхозработы. Сотрудники МЧС контролируют процесс:

В центре внимания сейчас – контроль деятельности сельхозорганизаций. А поскольку времени на подготовку к уборочной было достаточно, сегодня уже не может быть никаких нюансов. Сохранить урожай, сберечь хлеб — дело особой важности. Напоминаем сельхозпроизводителям о пожарной безопасности во время проведения полевых работ! — цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова. Если говорить о технике, то она обязана быть исправной. Причем не только сам транспорт, но и все агрегаты, применяемые на уборке. Места хранения должны быть хорошо подготовлены и готовы принять урожай, привозимый с полей, в необходимом количестве. При выполнении подготовительных работ к уборке урожая руководители сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств, собственники полевых угодий обязаны были обкосить и опахать поля с колосовыми культурами в местах их прилегания к лесным массивам, степной полосе, автомобильным дорогам, полосой шириной не менее 4 метров.

По словам специалистов, одна из важных задач пожарной профилактики в период уборки зерновых культур — предупреждение пожаров на комбайнах и зерноуборочной технике.

Насыщенность комбайнов горючими материалами и потенциальными источниками зажигания, а также то обстоятельство, что эти машины работают в массиве высушенных зерновых культур и стерни, делают уборочные работы одними из наиболее пожароопасных. В случаях непринятия своевременных мер по предупреждению и тушению пожаров на комбайнах и зерноуборочной техники возможно их быстрое распространение с нанесением значительных материальных потерь, — говорит Сергей Шахов.

Министр также сообщил, что 27 подразделений ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым», которые базируются в сельской местности взяли под контроль обеспечение пожарной безопасности на полях в местах базирования пожарных частей. Спасатели проверяют первичные средства пожаротушения, которые находятся на технике, приспособленной для уборки урожая, а также проводят дополнительные инструктажи с работниками хозяйств о действиях при возникновении пожаров. По словам Министра Сергея Шахова, спасатели не обходят вниманием ни одну деталь: будь то состояние техники, документы, допускающие к работе, или пачка сигарет в кармане комбайнера:

Малейший брошенный окурок может привести к пожару. А наша главная задача не только собрать урожай, но и сохранить его!

МЧС Республики Крым — в целях повышения пожаробезопасности комбайнов и зерноуборочной техники — рекомендует:

обеспечить технику первичными средствами пожаротушения;

обеспечить 100% техники, задействованной на уборке урожая и заготовке кормов, исправными искрогасителями;

обеспечить своевременную очистку от намотавшейся соломистой массы валы битеров, соломонабивателей, транспортеров, подборщиков и других всех вращающихся деталей и узлов комбайнов;

обеспечить дежурство пожарной или приспособленной для целей пожаротушения техники в местах работы комбайнов;

принять меры по обеспечению первичными средствами пожаротушения (огнетушители, бочки с водой, ведра) зерносклады, склады грубых кормов;

со всеми работниками, задействованными на заготовке кормов и уборке урожая провести противопожарные инструктажи под роспись и занятия по программе пожарно-технического минимума.

В случае чрезвычайной ситуации звоните по телефону единой службы спасения «101», «112».