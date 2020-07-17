В Крыму более 1500 предпринимателей и организаций, пострадавших от коронавируса, получат региональные выплаты

О том, что в течение 17 июля 1 537 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц Крыма, пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, получат государственную поддержку на общую сумму 145 млн рублей, сообщил Глава Крыма Сергей Аксёнов на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». Средства поступят на счета представителей бизнеса.

Напомню, что размер субсидии рассчитывается исходя из количества работников в месяце, за который предоставляется мера поддержки, умноженного на 12130 рублей (МРОТ). Для индивидуальных предпринимателей к числу работников прибавляется один человек (сам ИП), — написал Глава РК.

Сергей Аксёнов призвал более активно подавать заявки на получение данной региональной выплаты, направленной на поддержку организаций и индивидуальных предпринимателей, в наибольшей степени пострадавших в ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. Сделать это можно на сайте Федеральной налоговой службы в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика или по почте.

Требования для заявителей простые: быть зарегистрированным и осуществлять деятельность на территории Республики Крым, а также сохранение 90% численности работников. Организация не должна находиться в процессе ликвидации или проходить процедуру банкротства; доля иностранного капитала не должна превышать 50%, — поясняют в Управлении информации и пресс-службы Главы Республики Крым.