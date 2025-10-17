Прямо сейчас:
Главная | Жизнь в Республике | В Крыму более 3000 студентов примут участие в молодёжных проектах помощи фронту
Новости Республики
В Крыму более 3000 студентов примут участие в молодёжных проектах помощи фронту
фото: пресс-служба Народного фронта в Крыму

В Крыму более 3000 студентов примут участие в молодёжных проектах помощи фронту

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 22:59 17.10.2025

Наши студенты и участники Молодёжки НФ в следующем году в Крыму проведут форум «День в спецназе» (автор Александр Карданов) вместе с бойцами СВО и Народным фронтом, организуют сбор гуманитарной помощи, создадут «Ярмарку рабочих профессий» (автор Кравцова Валерия) и реализуют исторический квиз «Россия сквозь века» (автор Агеева Екатерина). Большинство проектов будут реализованы на площадке Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского.

Проекты амбассадоры «Все для победы» 2.0» (автор Екатерина Алекса) и «День в спецназе» проходят уже во 2 и 3 раз.  В рамках первого студентам рассказывают о гуманитарной миссии НФ и поддержке бойцов, а форум включит в себя мастер-классы от спецназовцев с фронта по оказанию тактическое помощи, запуску дронов и использованию средств отражения вражеских атак под водой. Кроме того,волонтёры проектов сплетут маскировочные сети для бойцов.

Это будет уже в 3 раз, каждый раз видим насколько такие мероприятия важны и для нашей крымской молодежи, и для бойцов. Да, это форум занимает день, но дальнейшее участие в гуманитарных миссиях. А системная народная поддержка очень важна для бойцов, — рассказал координатор Молодежки НФ в Крыму Александр Карданов.

Прямо сейчас в Крыму реализуются еще 4 проекта Молодёжки НФ по плетению маскировочных сетей, обучению тактической медицине и создания картин на зданиях детских садов. Всю собранную помощь и сплетенные сети Народный фронт передает прямо в руки бойцам.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму 

0 0 голоса
Оцените материал
Просмотры: 2 118

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x