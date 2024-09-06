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В у более 4,5 тысяч военных проголосовали на выборах через участки в зоне СВО

В Крыму более 4,5 тысяч военных проголосовали на выборах через участки в зоне СВО

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:53 06.09.2024

Более 4,5 тыс. военнослужащих-участников СВО досрочно проголосовали на выборах депутатов Государственного совета Республики Крым третьего созыва через участки в Херсонской и Запорожской областях, сообщили ТАСС в избирательной комиссии региона.

Ранее в комиссии сообщили, что крымчане, участвующие в специальной военной операции и находящиеся в зоне ее проведения, смогут проголосовать на региональных выборах досрочно. Для этого на территории Херсонской и Запорожской областей организованы экстерриториальные участки. Голосование проходило с 28 августа по 5 сентября.

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Проголосовали досрочно 4 697, что составляет 0,32% от общего количества избирателей по Крыму, — сообщили в комиссии.

В единый день голосования 8 сентября пройдет более 4 тыс. избирательных кампаний в 83 регионах. Запланированы выборы различного уровня, в том числе прямые выборы губернаторов 21 региона РФ и выборы депутатов Мосгордумы. Выборы в Крыму пройдут с 6 по 8 сентября.

источник: ТАСС

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