В Крыму более 5,7 тыс. человек остались без электричества

В связи с технологическим нарушением в сетях ГУП РК «Крымэнерго» произошло отключение энергоснабжения в Кировском районе: села Отважное, Ключевое, Изюмовка, Первомайское, Бабенково и город Старый Крым. Обесточены линия 1 С 10 кВ и 43 ТП (трансформаторных подстанций — прим. ТАСС), 2509 точек поставок (5794 чел.), — написал он.