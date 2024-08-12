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В у более 5,7 тыс. человек остались без электричества
фото: pikist.com

В Крыму более 5,7 тыс. человек остались без электричества

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:06 12.08.2024

Отключение электричества из-за аварии в Кировском районе Республики Крым затронуло более 5,7 тыс. человек. Об этом в Telegram-канале сообщил первый замминистра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.

В связи с технологическим нарушением в сетях ГУП РК «Крымэнерго» произошло отключение энергоснабжения в Кировском районе: села Отважное, Ключевое, Изюмовка, Первомайское, Бабенково и город Старый Крым. Обесточены линия 1 С 10 кВ и 43 ТП (трансформаторных подстанций — прим. ТАСС), 2509 точек поставок (5794 чел.), — написал он.

Уточняется, что сейчас аварийные бригады выполняют восстановительные работы на сетях.

источник: ТАСС

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