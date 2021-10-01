Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | В Крыму более 5 миллиардов рублей направят на благоустройство придомовых территорий

crimeapress_news

реклама в крыму
В Крыму более 5 миллиардов рублей направят на благоустройство придомовых территорий

В Крыму более 5 миллиардов рублей направят на благоустройство придомовых территорий

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:15 01.10.2021

Вот только к выбору подрядчиков отнестись надо ответственно.

Более 5 млрд. рублей направят на благоустройство придомовых территорий в Крыму в 2022 году. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.

Более 5 млрд. рублей — на придомовые территории. Все проекты, которые делаются в этом году, по всем муниципальным округам подтверждаем финансирование, — сказал Аксёнов.

Он уточнил, что средства будут перераспределены в рамках Федеральной целевой программы. Точный объем выделенных средств будет понятен после изучения возможности подрядчиков.

К сожалению, в этом году подвели именно подрядчики. Причем во многих городах. Последний пример — в Керчи разрывают контракты с подрядной организацией «Луксар». Выяснилось, что проблема не только в сорванных сроках и низких темпах производства работ, но и в отсутствии квалифицированных специалистов, необходимом объеме, сбоях поставок и даже задолженности перед подрядчиками и поставщиками, в том числе перед муниципальным предприятием «ЖилсервисКерчь» (в размере 5,5 млн. рублей). Ситуацию решили не усугублять, Глава Крыма Сергей Аксёнов дал поручение расторгнуть все контракты с подрядной организацией «Луксар», выполняющей работы по благоустройству в Керчи.

В Крыму более 5 миллиардов рублей направят на благоустройство придомовых территорий

Фото: администрация Керчи.

В Крыму более 5 миллиардов рублей направят на благоустройство придомовых территорий

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.