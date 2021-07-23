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В Крыму более 700 граждан – участников «полян протеста» получат земельные участки
фото: пресс-служба Правительства РК

В Крыму более 700 граждан – участников «полян протеста» получат земельные участки

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:48 23.07.2021

О том, что более 700 граждан – участников «полян протеста» получат земельные участки для индивидуального жилищного строительства, заявил заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Крым Рефат Вахитов по итогам торжественного мероприятия, прошедшего в Государственном комитете по делам межнациональных отношений РК. Он вручил соответствующие документы Минимущества Крыма о предоставлении земельных участков бесплатно в собственность 8 гражданам. Земельные участки государственной собственности Крыма с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства  расположены в Симферопольском районе в селе Камышинка. Так, согласно приказу Минимущества решение о предоставлении участка принято в отношении 91 гражданина. По остальным гражданам документы находятся еще в работе. Каждый участник «поляны протеста» получает участок площадью около 800 кв.м.

Этому положительному событию предшествовала планомерная длительная работа, проведенная на межведомственном уровне совместно с представителями Госкомнаца Крыма, Министерства строительства и архитектуры РК, Министерства культуры РК, Министерства сельского хозяйства РК, Министерства экологии и природных ресурсов РК, Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру РК и иных ведомств Республики Крым. Поздравляем крымчан с таким знаменательным событием и напоминаем, что с полученными документами необходимо осуществить государственную регистрацию права собственности в соответствии с действующим законодательством, — прокомментировал Рефат Вахитов.

 

 

В Крыму более 700 граждан – участников «полян протеста» получат земельные участки

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