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В Крыму более 9 тысяч человек - без электроснабжения из-за аварии
фото: pxhere.com

В Крыму более 9 тысяч человек — без электроснабжения из-за аварии

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:49 19.02.2025

Неполадки на сетях привели к отключению электричества для более чем 9 тыс. абонентов на севере Крыма и около курорта Евпатория в среду, сообщается в Telegram-канале министерства топлива и энергетики региона.

В связи с технологическим нарушением в сетях ГУП РК «Крымэнерго» произошло отключение абонентов в Джанкойском районе и населенных пунктах городского округа Евпатория. Обесточено <…> 9 323 человек, — цитирует сообщение ТАСС.

Уточняется, что в зоне отключения город Джанкой и село Изумрудное в Джанкойском районе, поселок городского типа Заозерное и село Уютное в составе Евпатории.

По данным министерства, аварийные бригады уже приступили к восстановительным работам.

Согласно прогнозу крымского Гидрометцентра, 19 февраля ожидается северо-восточный ветер 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью опустится до 9 градусов мороза, днем до минус 2 градусов. В Симферополе в среду наблюдался снегопад, что редкость для Крымского полуострова — он выпал всего второй раз за текущую зиму.

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Зима пришла на территорию Крымского полуострова 2 февраля. Температура понизилась до минусовой, а к концу недели пошел сильный снег, который в тех пор возвращается каждые выходные. Синоптики прогнозировали на южном берегу Крыма и в горах мокрый снег, до утра 17 февраля был объявлен оранжевый уровень опасности. Из-за непогоды уже происходили некрупные и непродолжительные коммунальные аварии.

источник: ТАСС

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