В Крыму более 95 тысяч семей с детьми получают соцвыплаты

В Крыму более 95 тысяч семей с детьми получают социальные выплаты. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов, поздравляя крымчан с Днем семьи, любви и верности, который в России отмечается 8 июля.
Нет ничего важнее этих главных, высших ценностей, благодаря которым существует наш мир. Это то, что придает нашей жизни смысл, согревает и поддерживает, делает нас сильнее. То, что дает нам надежду и помогает оставаться людьми в любых обстоятельствах… Поздравляю всех с праздником, желаю всем семьям любви, мира, согласия и всего самого доброго! – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Он напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что семья, которая включает в себя старшее поколение, молодых родителей и детей, должна занимать ведущие позиции, центральную роль в нашей государственной политике.
И отметил, что в Крыму социальные выплаты получают более 95 тысяч семей с детьми, а на реализацию национального проекта «Семья» только в 2025 году в республике запланировано свыше 2,7 млрд рублей.
Эти средства будут потрачены в том числе на проведение капитальных ремонтов в детских садах и библиотеках, а также на закупку медицинского оборудования в учреждения здравоохранения, – добавил Аксенов.
При этом глава Крыма подчеркнул, что одних только мер материальной поддержки для семей недостаточно, так как идеалы крепкой и дружной семьи, значимые и близкие для многих миллионов людей вне зависимости от их национальности и религиозной принадлежности, имеют духовное измерение.
Важно, чтобы эти идеалы передавались и прививались с детства. Надо формировать у молодых людей осознанную родительскую позицию. И здесь необходимо объединение усилий власти и общества, деятелей образования, культуры и искусства, представителей наших традиционных конфессий, – подытожил Аксенов.
Ранее мы рассказывали, как в Крыму школьников учат семейным ценностям. В образовательных учреждениях полуострова с 1 сентября 2024 года введен внеурочный курс «Семьеведение». Предмет направлен на формирование у школьников представлений о роли и значении семьи в жизни человека и общества.
источник: РИА Новости Крым
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